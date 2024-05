Turismo inclusivo | inaugurato Giri in giro servizio a Taranto ed in alcuni Comuni della provincia Ieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) Di seguito uncato diffuso dagli organizzatori: Con la benedizione impartita da padre Vincenzo, parroco di San Pasquale, alla presenza dell’ assessore comunale ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli, accompagnata dalle responsabili del, del consiglierele Goffredo Lomuzio, delegato dal presidente Melucci, di rappresentanti di, Martina Franca, Crispiano, Ginosa, Carosino, è stato avviato ilin“,destinato a persone con disabilità, organizzato e gestito dalla SafesPro, (Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti) associazione di promozione sociale ( no profit). All’appuntamento hanno preso parte anche diverse associazioni di volontariato, innanzitutto il Centro Servizi Volontariato rappresentato dalla vice presidente Maria Antonietta Brigida, l’associazione Disabili Attivi con lo storico attivista per i diritti dei disabili Francesco (Ciccio) Vinci, l’associazione di promozione sociale Unione Civica con il suo presidente l’avv.