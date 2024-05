Turismo e imprese potenzialità da cogliere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Proseguono le interviste ai quattro candidati sindaco di Montecosaro, in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Dopo Antonio Lazzarini, (siAMO Montecosaro), oggi è il turno di Paola Pantanetti. Prossimamente saranno intervistati Lorella Cardinali (‘Progetto comune Montecosaro’) e Mikol Torretti (‘La Montecosaro che vogliamo’). Pantanetti, di professione medico - è direttrice dell’Unità operativa di Diabetologia dell’Ast di Fermo - aspira alla carica di primo cittadino con la lista ‘Centrodestra unito’. Paola Pantanetti, lei è già stata candidata due volte a sindaco di Montecosaro, oggi si presenta per la terza volta: perché? "Costanza e perseveranza hanno sempre contraddistinto i miei percorsi politici e lavorativi. Le battaglie valoriali sono ciò che ritrova in me quella comunità di centrodestra che cerca il riscatto, avendo sempre visto il centrosinistra alla guida del paese".