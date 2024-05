Turismo continua il boom dei b&b | Sono già 32 a Santarcangelo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ano a spuntare come i funghi. Un b&b qui, una casa vacanza là... A breve aprirà un nuovo alloggio per i turisti anche in una villetta in via Trasversale Marecchia. Da anni ilè uno dei settori più in crescita a. E dopo un 2023 da record, con oltre 25mila arrivi e quasi 47mila presenze (pernottamenti), anche in questi primi mesi dell’anno ilha regalato numeri importanti. Da gennaio a marzo in cittàarrivati ben 5.256 turisti, con un aumento del 12,6 per cento rispetto all’ottimo 2023, e i pernottamentistati oltre 10mila. Nuove strutture stanno aprendo o hanno aperto in questi mesi. I posti letto presenti apiù di 450. Tra hotel, b&b, case vacanze e gli altri alloggi per turisti si è arrivati così a 64 strutture ricettive.