Trump | Un processo farsa è una vergogna

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 31 maggio 2024) WASHINGTON – “E’ stato un, è una. Sono un uomo innocente”. Lo ha detto Donald(foto) fuori dall’aula annunciando che “continuerà a combattere. Il vero verdetto sarà il 5 novembre”, ha aggiunto l’ex presidente degli Stati Uniti. “C’è un solo modo per tenere Donaldfuori dallo Studio Ovale: andare alle urne”, ha invece scritto su Twitter-X l’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, dopo la sentenza di colpevolezza per il tycoon. Il vice premier Matteo Salvini esprime “solidarietà e pieno sostegno a Donald, vittima di accanimento giudiziario e di undi natura politica. In Italia, siamo tristemente abituati all’utilizzo del sistema giudiziario come arma da parte della sinistra, dato che per anni si è tentato di eliminare gli oppositori politici nelle aule di tribunale.