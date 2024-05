Trump raccoglie 348 mln di dollari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 31 maggio 2024) 23.03 La campagna di raccolta di fondi per sostenere Donaldin vista delle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre, va a gonfie vele dopo il verdetto di colpevolezza nei confronti dell'ex presidente Usa pronciato l'altro ieri da una giuria di New York. A poche ore dal verdetto sono stati raccolti ben 34,8 milioni dia dimostrazione che i finanziatori dinon sembrano affatto intimiditi e scoraggiati dalla condanna dei giudici in merito ai 34 capi d'accusa nel processo "Stormy Daniels".