Trump può essere ancora eletto presidente? Andrà in carcere? Cosa succede ora che è stato condannato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) New York, 31 maggio 2024 – Per la prima volta un exdegli Stati Uniti vienein un procedimento penale. Ieri il Tribunale distrettuale di New York ha giudicato Donaldcolpevole per 34 capi di imputazione che ruotano intorno alla vicenda di ‘Stormy Daniels’, nome d’arte della pornostar che l’expagò tramite l’allora avvocato Michael Choen perché tacesse sui rapporti sessuali avuti con lei in passato. Sintetizzando e semplificando,per aver falsificato i pagamenti: ha nascosto – dicono i giudici – di aver utilizzato fondirali, facendoli passare come spese legali. Marà ora a Donald, che è anche il primo candidato presidenziale a presentarsi al voto da pregiudicato? Ci saranno ripercussioni sulle elezioni di novembre? Facciamo il punto.