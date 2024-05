Trump è stato condannato colpevole di tutti e 34 i capi d’accusa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)die 34 inel caso della pornostar Stormy Daniels Una sentenza senza precedenti quella che ha visto Donald, un ev presidente degli Stati Uniti, giudicato. All’unanimità la giuria di New York dopo due giorni di camera di consiglio ha dichiaratodie 34 id’imputazione nel caso della pornostar Stormy Daniels. La pena sarà resa nota il prossimo 11 luglio. Le accuse asono per aver falsificato dichiarazioni finanziarie e violato la legge elettorale, per coprire i 130mila dollari pagati nel 2016 dal suo allora avvocato Michael Cohen al fine di far tacere la pornodiva Stormy Daniels sul rapporto sessuale avuto con l’ex presidente. Il tycoon, all’uscita del tribunale, ha detto che si è trattato di un “processo farsa” e che “È una disgrazia, èun processo truccato condotto da un giudice corrotto“.