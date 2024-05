Trump Dichiarato Colpevole | La Storia di uno Scontro Giudiziario senza Precedenti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma - Donaldfacome il primo ex presidente degli Stati Uniti ad essere condannato in un processo penale. Con un verdetto unanime da parte della giuria di New York, il magnate è stato giudicatoper tutti i 34 capi d'imputazione legati al caso della pornostar Stormy Daniels. Tuttavia, questo verdetto non gli impedisce di candidarsi per la Casa Bianca, aprendo la strada a una campagna elettorale. Durante l'annuncio del verdetto fuori dall'aula del Tribunale,ha ribadito la sua innocenza e ha promesso di continuare la sua battaglia legale. Nel frattempo, ha lanciato una raccolta fondi dichiarandosi un "prigioniero politico", un'appello che ha visto un boom di donazioni, tanto che il sito della sua campagna è collassato per il traffico eccessivo.