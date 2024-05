Fonte : ilfattoquotidiano di 31 mag 2024

La campagna di Biden ha invece sottolineato che “il verdetto di colpevolezza contro Trump dimostra che nessuno è al di sopra della legge”. Trump è sotto processo in altri tre procedimenti giudiziari, tutti federali: a Washington, per il ruolo nell’insurrezione del 6 gennaio 2021, quando migliaia di facinorosi suoi sostenitori, da lui sobillati, presero d’assalto il Campidoglio per indurre il Congresso, riunito in sessione plenaria, a rovesciare l’esito del voto; in Georgia, per le pressioni esercitate sulle autorità statali perché lo proclamassero vincitore nonostante avesse perso; in Florida, per avere portato via dalla Casa Bianca centinaia di documenti riservati, avere negato di averli ed essersi rifiutato di restituirli.

Trump condannato | ora deve trovare 70 milioni di persone disposte a votare un pregiudicato