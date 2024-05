Trump condannato cosa rischia il tycoon e come cambia la corsa alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 31 maggio 2024) Donaldha fatto la storia nella maniera che meno avrebbe preferito. Ilè stato riconosciuto colpevole da una giuria di New York nel cosiddetto processo Stormy Daniels, che coinvolge l’omonima pornostar, diventando così il primo ex presidente americano a esserein un processo penale. Non solo: è diventato anche il primo candidatoa correre alle elezionipregiudicato. Madavvero il magnate newyorkese? Col verdetto di colpevolezza per tutti i 34 capi di imputazione, la possibilità di finire in carcere esiste concretamente. Ma in America, lo sappiamo, ben poco èsembra. E infattiha subito approfittato della sentenza per ergersi ancora una volta a vittima del sistema, parlando di “processo farsa”, Giudici corrotti” e di lui“prigioniero politico innocente”.