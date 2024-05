Trump condannato adesso cosa succede | perché niente è più come prima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Non andrà in galera, Donald, e la legge non gli impedisce di continuare a correre per la Casa Bianca, anche con una condanna penale per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Tuttavia, il verdetto di Manhattan rappresenta una doppia sconfitta per lui, che potrebbe ostacolare seriamente la sua corsa alla rielezione, nonostante il supporto incondizionato della sua base di fan.Leggi anchenel processo per i pagamenti a Stormy Daniels: ritenuto colpevole per tutti i 34 capi d’imputazioneha sempre sostenuto di essere innocente, negando qualsiasi relazione con Stormy Daniels. Ha adottato una strategia di difesa basata sulla negazione, sul ritardo dei processi e sull’attacco ai suoi avversari, una tattica imparata dal suo mentore e avvocato storico Roy Cohn.