Trump colpevole | La tempesta perfetta sul Partito Repubblicano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 31 maggio 2024) Stormy in inglese significa «tempestosa» e c’è da credere che qualche turbolenza in queste ore abbia davvero investito ildegli Stati Uniti, sempre più stretto intorno al leader Donald, investito per l’appunto dallagiudiziaria che lo vede primo tra i presidenti americani nella storia a essere stato condannato da un tribunale. Per giunta, in relazione a una vicenda piuttosto scabrosa, che coinvolge una pornostar cui è stato ceduto del denaro per non testimoniare circa le scappatelle del tycoon. Non soloè il primo ex presidente a essere giudicatodi un reato, ma è anche il primo candidato alla presidenza di un grandea essere condannato per un crimine nel bel mezzo della campagna per la Casa Bianca.