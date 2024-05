Trump a valanga su Biden | Stato fascista condanna orchestrata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) «Viviamo in uno». È furioso l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, che in una conferenza stampa a New York, la prima dopo la sentenza di colpevolezza nel processo «Hush Money» sul pagamento alla pornostar Stormy Daniels, accusa il presidente Joee il giudice che presiede il suo caso, Juan Merchan. «È un processo iniquo, orchestrato da. Volevamo un processo equo ma non ci èconcesso», ha affermato il tycoon che ha aggiunto: «Lotto per difendere i valori della Costituzione, è una cosa più grande di me. Quello che è successo a me non dovrà accadere ad altri presidenti».punta il dito contro, accusandolo di essere responsabile della sua. «Sono il candidato principale. Sono in vantaggio sudi molto», ha dettoin una conferenza stampa a New York.