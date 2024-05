Trucco perfetto e a lunga durata? Il primer è il tuo miglior alleato beauty

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ogniaddicted che si rispetti ne ha uno sempre a portata di mano. Parliamo del, uno dei cosmetici forse meno usati nella propria makeup routine ma anche tra i più efficaci e utili se si vuole donare al propriounae una resa impeccabile. Ilinfatti, è il cosmetico per eccellenza per preservare il, donandogli maggior intensità e luminosità. Un prodotto che, come dice il nome stesso, deve essere applicato prima di ogni altro cosmetico, sia esso un fondotinta o un ombretto. Un must have e un prodotto imprescindibile per ottenere un makeup a regola d’arte e dall’effetto che duri nel tempo (quanto meno tutta la giornata), facile da usare eper creare delle basida vere makeup artist! Ma di cosa si tratta esattamente e quali tipologie dici sono?viso, il tuoper un makeupFonte: iStockviso, la tua base per unal top Per prima cosa possiamo dire che ildovrebbe essere l’ultimo passaggio della vostra skincare, prima di applicare il makeup vero e proprio.