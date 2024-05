Fonte : ilfaroonline di 31 mag 2024

L’arresto A seguito della denuncia presentata dalla parte offesa, sono stati effettuati mirati approfondimenti investigativi, di concerto con l’A. Per avvalorare il suo atteggiamento intimidatorio, si era spinto fino a rappresentare di voler compiere un attentato ad esponenti delle Istituzioni locali, rei a suo dire di non aver preso in carico la sua problematica abitativa, tutto questo se la parte offesa non gli avesse fatto ottenere un incontro con il sindaco di Terracina per risolvere la sua problematica alloggiativa.

Trovami casa o ti ammazzo | giornalista stalkerato a Terracina