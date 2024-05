Troppo chiasso notti insonni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sono un residente del quartiere Santo Stefano da 3 anni. Mi chiedo stupefatto come sia possibile che l'amministrazione comunale di Bologna permetta a un gruppo esiguo di giovani che frequentano lo chalet Giardini Margherita di disturbare il sonno di migliaia di residenti con urli e cori fino alle 4-5 del mattino, e oltre, persino in giorni feriali (ieri 16/5 fino alle 5,50), e in estate tutti i giorni. Quale 'mantra' del politically correct indica che si tenganomigliaia di residenti lavoratori? Chi in questa Amministrazione concede 'licenze ad essere incivili' a un locale del genere? Paolo Rossi Barnard .