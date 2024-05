Troise arriva sulla panchina dell’Arezzo Firma sul contratto per due anni | ecco lo staff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Andrea Lorentini Emanueleè il nuovo allenatore dell’. L’ufficialità èta ieri pomeriggio dopo che nella mattinata il 45enne allenatore napoletano aveva incontrato a Roma il presidente Guglielmo Manzo insieme al ds Nello Cutolo e sottoscritto, formalmente, un accordo che era ormai stato trovato da qualche giorno. Per luibiennale. Sarà presentato lunedì 3 giugno alle ore 11. Va definendosi anche loche affiancherànella sua avventura in amaranto. All’ombra di San Cornelio lo seguiranno, quasi certamente, il vice Domenico Di Ce il match analyst Filippo D’Alesio. Il preparatore dei portieri e il preparatore atletico potrebbe invece ritrovarseli in casa, proseguendo il lavoro con Massimiliano Magi e Maurizio Pecorari, quest’ultimo sottofino al 2025.