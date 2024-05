Fonte : anteprima24 di 31 mag 2024

Ha lasciato senza reddito circa seicentomila famiglie. Tempo di lettura: 2 minutiTappa a Benevento per Pasquale Tridico, capolista del Movimento Cinque Stelle per le Europee nella circoscrizione Sud, ex presidente dell’INPS dal 2019 al 2023.

Tridico M5S | L’abolizione del Reddito di Cittadinanza una scelta devastante per il Sud