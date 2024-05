Tribunale a rischio sfratto Albano agli avvocati | | Resta in piazza Orlini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’Ordine deglidopo le numerose interlocuzioni avute negli ultimi mesi con gli organi istituzionali locali e regionali circa la preoccupante questione riguardante lodel Palazzo di Giustizia, "ha chiesto ed ottenuto una interlocuzione diretta con la sottosegretaria all’Economia Lucia– spiegano le toghe del Piceno –. Paolo Travni e Valerio Fioravanti sono stati ricevuti presso la sede di Via XX Settembre, doveha confermato l’interessamento diretto del Mef per la risoluzione positiva della delicata vicenda, garantendo, con assoluta certezza, la permanenza delnegli attuali locali di". I rappresentanti dell’avvocatura ascolana, prima di ringraziareper i chiarimenti e le rassicurazioni fornite, hanno tenuto a ribadire che "il Coa di Ascoli Piceno, continuerà a vigilare e a promuovere, per quanto nei suoi poteri, tutte le azioni necessarie affinché non vengano spenti i fari sull’intera vicenda con l’obiettivo primario di ottenere, nel più breve tempo possibile, una doverosa soluzione a questa inaccettabile situazione".