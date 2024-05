Fonte : vanityfair di 31 mag 2024

Per stringere un rapporto ancora più forte». Il rapper bolognese torna sotto i riflettori con Big Panorama, una canzone molto intima «nata sul lettino d’ospedale», in cui racconta il suo post Covid complicato e per la prima volta cita il padre, che appare pure nel video: «Dovevo liberarmi di un macigno che avevo dentro, così l’ho coinvolto nel progetto.

Tredici Pietro | Ho fatto i conti con i miei demoni Compreso mio papà Gianni Morandi