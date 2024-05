Trecase | scoperto laboratorio clandestino per la coltivazione di marijuana

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)di. Sequestrate centinaia di piante, per oltre 115 kg di sostanza stupefacente Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha, all’interno di un immobile confiscato nel Comune di, un sofisticatoper ladi, perfettamente funzionante, con all’interno 369 piante alte circa due metri, poste immediatamente sotto sequestro. Nel corso dell’intervento, i militari del Gruppo di Torre Annunziata hanno sequestrato anche tutti gli strumenti utilizzati per l’attività illecita, tra cui 20 ventilatori industriali, 35 lampade fluorescenti, oltre 300 trasformatori di corrente, una vasca per l’irrigazione di 6 m2, due bilancini, diversi flaconi fertilizzanti e le reti per l’essiccazione.