Tre giovani dispersi in piena Natisone

(Di venerdì 31 maggio 2024) 16.00 Tresonoa causa delladel fiume, in Friuli Venezia Giulia. I tre, un ragazzo e due ragazze,avevano lanciato l'allarme con il telefono. Si trovavano su un isolotto e l'acqua stava salendo velocemente per le piogge torrenziali delle ultime ore. Sono scattate le ricerche con un elicottero dei Vigili del Fuoco che li hanno individuati. I soccorritori non sono riusciti ad agganciarli e sono stati trascinati via dalla corrente.