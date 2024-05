Tre giovani dispersi | i ragazzi nel fiume Natisone prima di essere travolti dalla piena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tre persone, un ragazzo e due ragazze, sono state travoltedel, nella strada di Ipplis a Premariacco in Friuli Venezia Giulia a seguito delle forti piogge. I tre hanno chiesto aiuto quando si trovavano su un isolotto delma quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto non li hanno trovati. Il livello dell'acqua è in rapida salita. Sul porto vigili del fuoco di Udine, carabinieri di Cividale e carabinieri di Udine. Le ricerche sono state affidate all' elisoccorso Drago vigili del fuoco giunto sul posto. Inviato anche l'elisoccorso doppio India che giunto sul luogo ha effettuato il sorvolo delfino a Manzano senza esito.