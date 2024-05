Travolti dalla piena del Natisone in un video l’abbraccio dei tre ragazzi in mezzo al fiume

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tre persone, un ragazzo e due ragazze, sono dispersi, dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, a causa delladel, a Premariacco in provincia di Udine. Il, girato da un passante, mostra i tre stretti in un abbraccio per resistere alla forza del corso d’acqua. Al filmato che vi proponiamo abbiamo tolto l’audio; la persona che lo ha realizzato dice: “Urlano come femminucce, ci sarebbe da lasciarli lì, hanno l’acqua alle ginocchia, possono venire a nuoto”.Facebook/Beatrice Cuomo L'articolodel, in undei treinalproviene da Il Fatto Quotidiano. .