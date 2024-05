Trasporto ferroviario raddoppio dei binari nella tratta Empoli-Granaiolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Quella alle porte sarà un'estate storica per ildella Valdelsa. Entro i primi giorni di giugno, infatti, inizieranno i lavori di realizzazione deldelo tra: un nuovo tracciato di 10km che si affiancherà all'attuale linea. Si partirà dalle operazioni di bonifica da ordigni bellici ed eventuali masse ferrose che potrebbero essere presenti nell’area interessata ai lavori, poi si proseguirà con l'intervento del Genio Militare e delle ditte specializzate, che dovranno certificare la corretta esecuzione delle attività precedenti, quindi sarà il turno dell’installazione del cantiere e, infine, potranno partire i lavori veri e propri. Il mese cruciale sarà agosto: non a caso, la rete ferroviaria italiana ha già fatto sapere che dal 5 al 31 verrà interrotta laproprio per consentire le attività di messa in opera.