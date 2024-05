 Trasporti Roma – Bilancio Atac il sindaco Gualtieri | Evitato il fallimento la società è finalmente in utile

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Abbiamo ereditatosull’orlo delmentre adesso è per la prima volta in, grazie ad una gestione efficace che ha intrapreso un percorso virtuoso di risanamento e di rilancio. Per farlo ci siamo affidati ad un management di alto livello, abbiamo fatto uscire ladal concordato preventivo e consentito l’avvio di una stagione record di investimenti che vanno dalla realizzazione in corso di un piano di manutenzioni senza precedenti e dall’assunzione di centinaia di autisti, fino all’avvenuto acquisto di centinaia di nuovi bus, di decine di nuovi convogli della metro e alla più grande gara europea per l’acquisto di tram. Il2023 ditestimonia l’importanza del lavoro fatto e che si può riassumere in più investimenti, 11 milioni di utili, aumento dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio e riduzione dei costi e dei debiti.