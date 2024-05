Trasporti Roma – Atac l’Assessore Patanè | Prosegue il risanamento dell’azienda dopo l’uscita dal concordato

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 31 maggio 2024) “La chiusura del bilanciocon 11 milioni di utile è una grande notizia per la città die per l’azienda che stando sulla strada del risanamentodal”: lo dichiaraalla Mobilità diCapitale, Eugenio. “Il lavoro portato avanti in questi due anni e mezzo per il quale ringrazio il management e tutti i lavoratori – aggiunge– sta portando i frutti sperati. Ora dobbiamo continuare su questo percorso virtuoso aumentando l’efficienza, la qualità e la quantità di chilometri del servizio di trasporto pubblico”. “Stiamo dimostrando serietà e determinazione, speriamo – conclude– che le autorità sovraordinate ripaghino questi sforzi con una rimodulazione del Fondo Nazionalecha dia ail giusto compenso e la aiuti servire più capillarmente la città”.