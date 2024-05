Tram il cantiere tra via Emilia Ponente e via Saffi si sposta | come cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Bologna, 31 maggio 2024 – Importanti aggiornamenti in vista per quanto riguarda i lavori nellavia in zona Ospedale Maggiore. A partire dal 3 giugno, una volta terminati gli interventi sui lati della carreggiata, iltra viae viasial centro dell’asse stradale per terminare le operazioni nell’infrastruttura. I lavori, che interessano perciò la zona compresa tra via Marzabotto e via Vittorio Veneto, avranno una durata totale stimata di 4 mesi.laLomento delal centro della carreggiata, che include sia viache via, permette di percorrere ai lati una corsia per senso di marcia. In direzione periferia si può anche sfruttare il nuovo controviale alberato, dotato di parcheggi a strisce blu.