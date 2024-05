Tragedia in mare muore bagnante | era stato soccorso a 20 metri dagli scogli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pesaro, 1 giugno 2024 – E’ morto al largo della spiaggia di levante, all’altezza di bagni Gilberto e, malgrado i tentativi per rianimarlo da parte dei sanitari del 118, non c’ènulla da fare. Lasi è consumata ieri pomeriggio intorno alle 17 davanti allo stabilimento numero 32. A quell’ora, anche a causa del maltempo, c’erano pochissimi bagnanti ma la presenza dell’uomo che galleggiava a circa 20non è passata inosservata agli occhi del bagnino che ha dato l’allarme e si è attivato per recuperarlo. Sul posto è intervenuta tempestivamente la Capitaneria di Porto con una motovedetta e una pattuglia via terra. Tre uomini facevano parte dei soccorsi viae altri 4 sono arrivati con il mezzo su strada. La vittima è un uomo di circa 60/70 anni e gli inquirenti stanno lavorando da ieri sera per riuscire a risalire alle generalità e avvisare i familiari attraverso una serrata attività di indagine.