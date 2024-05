Traffico Roma del 31-05-2024 ore 19 | 30

Fonte : romadailynews di 31 mag 2024

it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma ben trovati dalla redazione in corso una manifestazione presso piazzale Aldo Moro davanti all’università La Sapienza con possibili disagi al traffico nelle zone limitrofe in via Trionfale traffico in coda per la chiusura temporanea della rampa di accesso la galleria Giovanni XXIII a causa di un incidente avvenuto in via Enrico Pestalozzi La chiusura è in direzione di via del Foro Italico permane sulla via del mare e la temporanea chiusura della strada tra Ostia antica e Acilia In entrambe le direzioni per la rimozione di un incidente a partire dal raccordo anulare deviazione del traffico su via Ostiense in direzione Roma Centro e su Viale dei Romagnoli in direzione Ostia e ricordiamo che in occasione delle prove per la parata del 2 Giugno fino alle ore 19 divieto di transito in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviazioni anche per le linee bus della zona e per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito punto.

