31 mag 2024

luceverde. Luceverde Roma me trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare coda per traffico lungo la carreggiata esterna tra l’uscita di Laurentina e Appia in via del Foro Italico coda per traffico tra l’uscita Corso di Francia e viale della Moschea verso San Giovanni in via Federico Ozanam è riaperta al traffico la strada tra Piazza San Giovanni di Dio via Francesco Catel rimasta chiusa a causa di un incidente sulla via del mare la polizia locale Ci Segnala la temporanea chiusura della strada tra Ostia antica e Acilia In entrambe le direzioni per la rimozione di un incidente ed infine in occasione delle prove per la parata del 2 Giugno dalle 17 fino alle ore 19 vietato il transito in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia direzioni anche per le linee bus della zona e comunque per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 31-05-2024 ore 19 | 00