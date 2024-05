Traffico Roma del 31-05-2024 ore 18 | 30

Fonte : romadailynews di 31 mag 2024

it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. luceverde. Luceverde Roma me trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare coda per traffico lungo la carreggiata esterna tra l’uscita di Laurentina e Appia in via del Foro Italico coda per traffico tra l’uscita Corso di Francia e viale della Moschea verso San Giovanni in via Federico Ozanam è riaperta al traffico la strada tra Piazza San Giovanni di Dio via Francesco Catel rimasta chiusa a causa di un incidente sulla via del mare la polizia locale Ci Segnala la temporanea chiusura della strada tra Ostia antica e Acilia In entrambe le direzioni per la rimozione di un incidente ed infine in occasione delle prove per la parata del 2 Giugno dalle 17 fino alle ore 19 vietato il transito in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviazioni anche per le linee bus della zona e comunque per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito un roma.

