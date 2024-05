Traffico Roma del 31-05-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

code perlungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare dalla via del Mare alla Pontina per un incidente code sulla Braccianese all'altezza della stazione di Cesano nelle due direzioni per lavori invece si sta in coda sull'Aurelia tra via di Casal Lumbroso e Malagrotta verso Aranova Sempre lungo la via Aurelia rallentamenti pertra via Gregorio XI Largo Tommaso perassi verso il centro e questo pomeriggio per i lavori di allestimento delle strutture previste per la parata del 2 Giugno dalle 17 alle 19 sarà vietato il transito in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci Piazza Venezia deviazioni anche per le linee bus della zona