Fonte : romadailynews di 31 mag 2024

Roomba infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per i lavori di allestimento le strutture previste per la parata del 2 Giugno dalle 17 alle 19 sarà vietato il transito in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviazioni per le linee bus 51 85 87 e 118 dalle 17 alle 20 manifestazione in piazzale Aldo Moro davanti all’università La Sapienza possibile chiusura Il secondo necessità e a Primavalle dalle 18 alle 19:30 processione Tra Piazza Capecelatro via Federico Borromeo Piazza Clemente XI via dei Monti di Primavalle temporanee chiusure e deviazioni anche per le linee bus della zona In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma.

Traffico Roma del 31-05-2024 ore 12 | 30