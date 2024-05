Fonte : romadailynews di 31 mag 2024

Roomba infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità la mattina a Tor Vergata per un evento sportivo saranno delineate le linee 20507 058 e509 nel pomeriggio dalle 17 alle 19 prove per la parata del 2 Giugno a via dei Fori Imperiali tra Piazza Venezia e Largo Corrado Ricci devia telline di buste di solito in transito in via dei Fori Imperiali è dalle 17 alle 20 a Piazza Aldo Moro davanti all’università La Sapienza manifestazione organizzata dal Movimento studenti palestinesi in Italia è dalle 18 alle 19:30 processione a Primavalle tra Piazza Capecelatro via Federico Borromeo Piazza Clemente XI via dei Monti di Primavalle possibili chiusure e deviazioni In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma.

Traffico Roma del 31-05-2024 ore 10 | 30