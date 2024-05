Traffico Roma del 31-05-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roomba infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incidente lunghe sulla via Aurelia da Malagrotta al Raccordo Anulare verso il centro a Tor Vergata la manifestazione sportiva no tabacco Race Io respiro fino alle 13 chiusa al transito via Montpellier via Pietro mondi viale dell’archiginnasio e via Guido Carli e per i lavori di allestimento della struttura Per lo svolgimento della parata militare in vista delle Celebrazioni del 2 Giugno dalle 17 alle 19 di oggi sarà vietato il transito in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviazioni per le linee bus 51 85/87 118 i dettagli su.luceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità