Traffico Roma del 31-05-2024 ore 08 | 00

(Di venerdì 31 maggio 2024) Luceverdenon trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla Prenestina all’appia in carreggiata esterna rallentamenti dalla Casilina alla Salaria code sullaSud a Torrenova raccordo e sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est in tangenziale est code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo stadio ci sono poi naturalmente su tutte le consolari in entrata verso il centro i particolari sulla Flaminia da Labaro a Tor di Quinto è lungo la Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali infine nel quadrante Sud coda tratti sulla via del mare da scienze in prossimità di Acilia e sulla Pontina da Pomezia a Castelno come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito