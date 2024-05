Tradizioni verso il Giugno pisano | presentate le nuove grafiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pisa, 31 maggio 2024 – Si svolgerà nei giorni precedenti la Luminara, a Palazzo Gambacorti, nei riqualificati locali dell’ex anagrafe comunale, l’inaugurazione, con un allestimento per il momento sperimentale e dedicato principalmente al Gioco del Ponte, della Mostra permanente dellestoriche cittadine. È una delle novità annunciate nella mattina di venerdì 31 maggio dall’assessore alledella storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini, nel corso della presentazione dellepromozionali che riguardano ile le principalistoriche cittadine: la Luminara di San Ranieri, in programma come da tradizione per il prossimo il 16; la regata di San Ranieri del 17; e il Gioco del Ponte che quest’anno si svolgerà sabato 29