Touch Rugby la finale è a Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) LaNazionale del Trofeo Italiano disarà domani dalle 14 alle 18,30 al TeknowoolPark, un altro evento sportivo per2024 Capitale della Cultura. "E’ uno sport per tutti – spiega Vittorio Petretti, presidente Fir Marche -, non c’è limite di età o di genere". La parola passa al presidente della FioriniSimone Mattioli: "E’ una manifestazione che si svolge in impianti in grado di ospitarla". Chiude Richard Paletta, coordinatore dell’evento: "Prima diqueste finali si sono svolte in città che hanno una forte tradizione dicome Parma e Roma, ma la nostra realtà sta crescendo e quindi siamo stati scelti. Ilnon è solo per chi gioca a, possono praticarlo tutti, coinvolge tutte le età e non c’è differenza di genere e soprattutto non è fisico.