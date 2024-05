Totti cancella le foto con Noemi Ilary quelle con Bastian e accelera sul divorzio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nuovo capitolo della lunga e dolorosa separazione tra FrancescoBlasi. A due anni dall’annuncio della rottura, arrivata dopo quasi venti anni insieme, i due sono ancora legalmente marito e moglie. Ma la conduttrice ha fretta di chiudere la questione e tornare ad essere una donna libera nonostante si parli di una crisi con il compagnoMuller, conosciuto dopo l’addio all’ex capitano della Roma. Dagli account social della Blasi sono sparite tutte lecon l’imprenditore tedesco così come dal profilo Instagram di Francesco non ci sono più i selfie delle vacanze conBocchi. In realtà dietro questa scelta si nasconde una strategia ben precisa, messa in atto dagli avvocati diin crisi come? Ai follower più attenti non è sfuggito che dal profilo Instagram diBlasi sono sparite tutte lein compagnia diMuller.