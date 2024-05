Toti i pm allungano l' inchiesta per far dimettere il presidente | il retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Oggi a Genova tocca all'avvocato Andrea La Mattina, rappresentante della Regione Liguria al Comitato dell'Autorità Portuale, sfilare davanti ai magistrati. L'uomo è finito nell'perché prima ha votato contro la proroga trentennale della concessione del terminal Rinfuse ad Aldo Spinelli e poi ha cambiato idea. L'accusa sostiene abbia subito pressioni in tal senso da Giovannima non si capisce in cosa esse siano consistite nei fatti. L'batte in testa dunque, però non si sa se questa sia una buona o una cattiva notizia per ildella Liguria da oltre tre settimane agli arresti. Si pensava infatti fino a pochi giorni fa che la Procura chiudesse l'attività investigativa prima dell'estate, e quindi si preparasse a revocare gli arresti domiciliari a, venendo meno, a indagine conclusa, ogni minimo pericolo di inquinamento delle prove.