Torre Annunziata Sermino candidata per la legalità | nel nome del marito Giuseppe

Ala camorra è sempre "una minaccia". Non è solita usare giri di parole Carmela. A disporla alla franchezza è stata la vita. Il dolore causato dalla violenza criminale, dapprima. Un lungo impegno civile, in seguito. E oggi porta tutto con sé,dal Pd al consiglio comunale della città oplontina. Carmela è la vedova diVeropalumbo, ucciso da una pallottola vagante il 31 dicembre 2007, mentre aspettava la mezzanotte in casa sua. Vittima innocente di protervia della malavita, spacciata per festeggiamenti di San Silvestro. "Il livello diè ancora una sfida da affrontare con determinazione" dice Carmela. Oggi come ieri, c'è ancora una montagna da scalare.