Torneo delle stelle ovali che successo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si è svolta la prima edizione del "", in notturna, al chiarore della luna e appunto. La scommessa della riuscita di questo nuovonasce dal fatto che il consueto e famoso"Beach" organizzato dalle Formiche, quest’ anno, per motivi tecnici non è stato possibile organizzare. Il "" si è articolato in due fasi. Una parte era dedicata categoria Under 14 e si è tenuta lo scorso fine settimana al Toti Patrignani al Teknowwol Rugby Park . La seconda parte si svilupperà l’8 e 9 giugno e sarà aperto alle categorie Under 6/8/10/12. La prima fase, quella che ha visto in azione l’Under 14 è terminato con la meritata vittoria del Rugby Parma e un buonissimo secondo posto per le Formiche Rugby Pesaro.