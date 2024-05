Tornano i Campi solari del Cus Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 - Anche quest’anno torna l’offerta sportiva estiva per l’infanzia a cura del Cus. Da Martedì 11 giugno infatti cominciano isettimanali. Lo sport è al centro delle attività: atletica, basket, volley, calcio, rugby, hockey, tennis e ginnastica ritmica, ce n’è per tutti i gusti. Il programma prevede attività quotidiane dalle 8 alle 16. Isono di due tipi: il primo è il Baby Camp, un programma dedicato a chi va alla scuola materna con attività ludico-motorie e per il consolidamento degli schemi motori di base. Le giornate saranno completate con attività di laboratorio. Le iscrizioni sono riservate a bambini e bambine del 2020 che abbiano frequentato almeno il primo anno di materna. Per ragazze e ragazzi di scuole primarie di primo e secondo grado c’è lo Junior Camp, dove i bambini possono consolidare le capacità coordinative grazie alla pratica dei vari sport.