Torna il NY canta il Festival della musica italiana conduce Pupo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il prestigiosodi New York sarà trasmesso nel mondo da RAI ITALIA, in Italia da RAI 2 ed in seguito sarà disponibile anche su RAIPLAY L’Associazione Culturaledi New York, attraverso il chairman comm. Tony Di Piazza, informa che la direzione artistica del NYè stata affidata a due nomi di spicco nel panoramale italiano: Beppe Stanco e Cesare Rascel, esperti operatori del settorele italiano, che si erano già occupati delle selezioni per le edizioni XII, XIII e XIV. Leggi anche –> L’Isola dei famosi, Matilde delusa critica l’atteggiamento di una naufraga Il prestigiosodi New York sarà trasmesso nel mondo da RAI ITALIA, in Italia da RAI 2 ed in seguito sarà disponibile anche su RAIPLAY.