Torna il Gala della ricerca | aperte quattro nuove strade per la lotta al cancro

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)ilper laal. Saranno presenti all’evento il Ministro Tajani e le istituzionia giugno il consolidato appuntamento con la solidarietàSbarro Health Research Organization, in prima linea per lascientifica, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie, per finanziare progetti di cura e sostegno allacontro il. Lo scorso anno sono stati raccolti 200mila euro ed aggiunti altri 200mila da Shro per finanziare borse di studio a giovani studenti nei laboratori Sbarro di Philadelphia, negli Stati Uniti. Il Charity Dinner si terrà il 20 giugno presso Le Axidie Resort in Vico Equense, Napoli, dalle ore 19,00 in una serata che vedrà la partecipazione di esponenti del mondo politico, culturale, scientifico.