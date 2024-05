Torna con la III ed lo Young Innovators Business Forum | Milano capitale dell’innovazione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Le sfide dell’economia digitale, il ruolo dell’intelligenza artificiale e un manifesto per un’Italia competitiva che guarda ai giovani e al mondo delle imprese. Questi i temi per la terza edizione dellocheanche quest’anno il 4 giugno p.v. nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Testori dalle 9,00 alle 17,00 a Piazza Città di Lombardia, 1.diventa cosìin questa importante manifestazione promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Regione Lombardia, dell’AGID, dell’agenzia ENEA, Assintel – Confcommercio, Anitec – Assinform, AIDP, Andaf e Confimprese.