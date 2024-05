Fonte : calcionews24 di 31 mag 2024

Anche quest’estate infatti, il Torino calcio ha scelto la località che si adagia sui promontori dell’alta Val Rendena come sede del. Il Torino ha scelto Pinzolo come sede del proprio ritiro estivo, ecco date, amichevoli e programma completo come raccolto dalla nostra redazione Pinzolo è pronta a tingersi di granata per il secondo anno consecutivo.

Torino Pinzolo sede del ritiro | date amichevoli e programma dell’estate granata