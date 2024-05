Top of the Music 22 2024 | Tedua primo in Top Ten album anche D’Alessio e Holden

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 31 maggio 2024) Previsioni confermate. ‘Paradiso – La Divina Commedia Deluxe’ didebutta alposto nella classifica deglipiù venduti e ascoltati in Italia dal 24 al 30 maggio. Il nuovo progetto del rapper conquista la vettanel comparto fisico (CD, vinili eassette) e svettanella Top of theFIMI/Gfk dei singoli. Insieme a, sul podio degli, troviamo poi ‘Altrove’ di Ultimo (#2) e ‘ICON’ di Tony Effe, medaglia di bronzo. La chart degli ultimi sette giorni prosegue quindi con ‘Ferite’ di Capo Plaza (stabile in quarta posizione) che precede ‘FRA’ di Gigi, new entry al quinto posto. È Top Ten al debuttoper, il cui progetto ‘Joseph’ guadagna il sesto posto alla prima settimana seguito da ‘Hit Me Hard and Soft’ di Billie Eilish (#7).