Fonte : tpi di 31 mag 2024

Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. In suo aiuto arriva Maverick che, con una manovra estremamente azzardata, si pone in volo rovesciato sopra il MiG e ne irride il pilota, che si ritira anche lui.

Top Gun | tutto quello che c’è da sapere sul film